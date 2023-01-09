ريال مدريد يُهاجم لوجريت بعد تصريحاته ضد زيدان

تلقى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغريت انتقادات بعد تصريحاته حول أسطورة المنتخب الفرنسي زين الدين زيدان.

يعتبر مدرب ريال مدريد السابق أحد المرشحين الرئيسيين لخلافة ديدييه ديشـــامب، ومع ذلك، قرر مدرب الديوك تمديد عقده مع المنتخب الفرنسي، فيما أعرب لو غريت عن عدم ارتياحه عندما سأله الصحفيون عن زيدان.

وأشار: “زيدان إلى البرازيل؟ لا يهمني، دعه يذهب أينما يريد، هل حاول زيدان الاتصال بي؟ بالطبع لا، ما كنت لألتقط الهاتف، يمكنك تقديم عرض خاص له لـ العثور على ناد أو منتخب وطني”.

تصريح ريال مدريد بشأن “لو جريت”

عقب تصريحاته، أصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا في محاولته الوقوف إلى جانب مدربه السابق واتهم لو جريت بعدم الاحترام، واستهل البيان “ريال مدريد يأسف للتــعليقات المؤسفة التي أدلى بها رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ، نويل لو جريت ، بشأن زين الدين زيدان، أحد أكبر أساطير الريــاضة في العالم”.

وأضاف: “تظهر هذه التصريحات عدم احترام أحد أكثر الشخصيات إثارة لـ الإعـــجاب من قبل مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم ونادينا ينتظر التصحيح الفوري، فيُعد زين الدين زيدان، بطل العالم والأوروبي الذي يمثل بلاده ، من بين العديد من الألقاب الأخرى”.

وأكمل: “زيدان يُجسد قيم الرياضة وقد أثبت ذلك طوال مسيرته الاحترافية كـ لاعب وكـ مدرب، وتصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم غير مناسبة لشخص لديه مثل هذا التمثيل وهي في حد ذاتها غير مناسبة”.

وأوضح: “مثل تلك التي أدلى بها أيضًا عن قائدنا كريم بنزيمة، الكرة الذهبية الحالية، بطل دوري الأمم مع فرنسا في عام 2021 والفائز بحوالي خمس بطولات دوري أبــطال، من بين العديد من الألقاب الأخرى “.

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