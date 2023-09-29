ريجيكامب يُعلن تشكيل الطائي لمواجهة النصر

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أعلن المدير الفني لفريق الطائي، تورينت ريجيكامب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الجمعة أمام نظيره النصر في الجولة الثامنة من دوري روشن.
وجاء تشكيل الطائي الأساسي كالتالي: فيكتور براغا، حسين قاسم، إنزو روكو، روبرت باور، إبراهيم النخلي، طارق عبدالله، ألفا سيميدو، بيرنارد منساه، فيرجل ميسيدجان، أندريه كورديا، ماركو.
وجاءت دكة بدلاء الطائي كالتالي: معتز البقعاوي، نواف القميري، عبدالكريم السلطان، حسن العمري، عبدالعزيز الحرابي، عبدالرحمن الحارثي، أديب الجيزان، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر.