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ريجيكامب يُعلن تشكيل الطائي لمواجهة النصر

29 سبتمبر 2023 - 5:46 مساءً

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أعلن المدير الفني لفريق الطائي، تورينت ريجيكامب، التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم الجمعة أمام نظيره النصر في الجولة الثامنة من دوري روشن.

وجاء تشكيل الطائي الأساسي كالتالي: فيكتور براغا، حسين قاسم، إنزو روكو، روبرت باور، إبراهيم النخلي، طارق عبدالله، ألفا سيميدو، بيرنارد منساه، فيرجل ميسيدجان، أندريه كورديا، ماركو.

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وجاءت دكة بدلاء الطائي كالتالي: معتز البقعاوي، نواف القميري، عبدالكريم السلطان، حسن العمري، عبدالعزيز الحرابي، عبدالرحمن الحارثي، أديب الجيزان، عبدالفتاح عسيري، سلمان المؤشر.

29 سبتمبر 2023 - 5:46 مساءً
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