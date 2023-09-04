“ريف السعودية”: ارتفاع عدد الحيازات الزراعية الصغيرة المدعومة لأكثر من 31 ألف حيازة

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كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” عن ارتفاع في حجم المنتجات الزراعية المدعومة خلال العام الحالي، وذلك ضمن مستهدفاته في تحقيق الأمن الغذائي.

وأوضح الأمين العام لبرنامج “ريف” غسان بكري، أن حجم الحيازات الصغيرة ارتفعت إلى أكثر من (٣١) ألف حيازة صغيرة، فيما بلغ حجم الإنتاج في قطاع تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية (١٠٠٩) أطنان للعام الحالي، وبلغ حجم قطاع تطوير وتربية النحل وإنتاج العسل (٣٧٤٨) طناً، وبلغ حجم الإنتاج في قطاع تنمية زراعة وتجارة الورد (٦٥١) مليون وردة، بينما بلغ حجم إنتاج قطاع الفواكه (٩٠) ألف طن، وقطاع زراعة المحاصيل البعلية (٢٧) ألف طن.

يُذكر أن برنامج “ريف السعودية” يعمل على دعم وتوفير الفرص للأسر المنتجة في المناطق الريفية، للإسهام في تحسين نمط الحياة والأمن الغذائي، من خلال تحسين دخل صغار المزارعين والمنتجين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة الكفاءة والإنتاجية.

