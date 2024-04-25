ريما الحربي.. أول سعودية تفوز بلقب سباق الهجانة للسيدات

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نجحت الهجانة ريما الحربي بأن تفوز بلقب سباق الهجانة للسيدات، وذلك في النسخة الثانية من كأس العُلا للهجن.

وكانت بطولة “كأس العُلا للهجن” قد انطلقت للمرة الثانية اليوم الأربعاء، وستسمر لمدة أربعة أيامٍ وتقام في قرية مُغيراء للرياضات التراثية، وتُشارك فيها نخبة من نجوم هذه الرياضة من دول مختلفة، بتنظيم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وبالشراكة مع الاتحاد السعودي للهجن، وفقا لسيدتي.

الاتحاد السعودي للهجن

يذكر أنّ الهجانة ريما الحربي أهدت فوزها لوطنها المملكة العربية السعودية، وأكدت أنّ دعم الاتحاد السعودي للهجن كان له الفضل الأول في تحقيقها لهذا الفوز، بالإضافة إلى دعم الأمير فهد بن جلوي الذي قدم دعمًا ماديًّا وماديًّا للمشاركين من المملكة، وأبدت استعدادها لتمثيل بلدها في الخارج خير تمثيل.

الجدير بالذكر أنه وفي إطار جهود الهيئة العامة للرياضة وتوسيع قاعدة الممارسة في الألعاب المختلفة، ومنها مسابقات الهجن ذات الشعبية الكبيرة في منطقة الخليج العربي، تم تشكيل مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، ليخرج عن هذا التشكيل تأسيس الاتحاد السعودي للهجن، وذلك يوم الجمعة 23 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 9 فبراير 2018م.

ويهدف الاتحاد من تشكيله للمحافظة على الموروث وتطوير الاقتصاد السعودي من خلال الارتقاء برياضة سباقات الهجن الى معايير عالمية تتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030، إضافة إلى المسؤولية الكاملة عن حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والملّاك وتوفير البيئة المثالية لممارسة هذه الرياضة.

الهجانة ريما الحربي

يشار إلى أنّ الهجانة السعودية ريما الحربي كانت قد شاركت العام الماضي في مهرجان ولي العهد للهجن، لتكون الهجانة السعودية المشاركة في المهرجان ضمن العديد من الهجانات الأجنبيات اللاتي فاق عددهنّ 13 هجانة من 8 دول.

وتعتبر ريما أول هجانة سعودية تدخل في هذا المجال، كما أنها تمتلك أول نادٍ لتعليم ركوب الهجن، ويوجد لديها أول فريق نسائي بالعالم لرياضة كرة يد الهجانة.

النسخة الثانية من بطولة “كأس العُلا للهجن”

تتميز النسخة الحالية من بطولة “كأس العُلا للهجن” بإعلان وزارة الثقافة السعودية عام 2024 عاماً للإبل، احتفاءً بأهميتها الثقافية وارتباطها الوثيق بتراث المملكة العربية السعودية، كما يتضمن جوائز نقدية كبيرة وكؤوسًا مرموقة تخلّد إنجازات الفائزين، ما يشجع على المشاركة ويرفع مستوى التنافسية لتحقيق أفضل النتائج.

وتُقدم كأس العُلا للهجن تجربةً ثقافية ترفيهية استثنائية، تُعيد إحياء تقاليد سباقات الهجن العريقة في المملكة العربية السعودية والمنطقة. تروي البطولة أيضاً قصة هذه الرياضة التي يعود تاريخها إلى القرن السابع الميلادي، تسلط الضوء فيه على الدور البارز الذي تلعبه الإبل في ثقافة المجتمع السعودي؛ سواء في الماضي أو الحاضر؛ وذلك ضمن محيط العُلا الصحراوي بتفاصيله الساحرة.

كما تتألق البطولة كواحدة من أبرز الفعاليات الرياضية ضمن جدول فعاليات لحظات العُلا، والتي عززت مكانة العُلا كوجهة متكاملة للتجارب الثقافية والرياضية عالمية المستوى. يعد هذا الحدث المرموق شهادة على التزام العلا المستمر بالحفاظ على التراث الثقافي، مما يضمن بقاء نسيج تراثها الغني نابضًا بالحياة وملائمًا للأجيال القادمة. من خلال تنشيط مشهدها الثقافي في هذه الفعاليات، تعزز العلا مكانتها كوجهة فريدة يلتقي فيها إرث الماضي وابتكار المستقبل، لتقدم نموذجًا للتكامل بين التراث والحداثة.