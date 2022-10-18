ريم العنزي توضح أبرز طرق الاحتيال الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي

قالت ريم العنزي، المدير المدير التنفيذي في الجمعية التقنية، إن من أبزر طرق الاحتيال الإلكتروني التي تم رصدها خلال الفترة الماضية حيث تم العديد من الرسائل النصية عبر منصات التواصل الاجتماعي من أجل الاحتيال.

وأضافت ربم العنزي، خلال لقائها مع مراسل برنامج “اليوم” المذاع على قناة الإخبارية، أن هناك العديد من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية حول إعلانات الوظائف التي تتطلب وظائف ومعلومات شخصية.

وحذرت من خطورة إعطاء أي ملعومات مختلفة للأشخاص سواء بالمكالمات الهاتفية أو من خلال الرسائل الإلكرونية.