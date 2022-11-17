رينارد: نرتدي الثوب العربي لأننا نحترم ثقافة السعودية

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قال مدرب المنتخب السعودي الفرنسي إريفي رينارد إن ارتداءه الثوب العربي نابع من احترامه للثقافة السعودية.

وأضاف مدرب المنتخب السعودي في تصريحات لـbeIN SPORTS: فور وصل بعثة الأخضر إلى الدوحة:”نشعر وكأننا في بلدنا باللعب في قطر”.

وأوضح رينارد أنه طالب لاعبيه بأن يؤمنوا بأنفسهم، وأن يثقوا بقدراتهم وأن يقدموا صورة تليق بالسعودية.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني إلى دولة قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، المُحدد لها الانطلاق يوم الأحد المقبل.

وكان المنتخب الوطني السعودي، خسر أمام نظيره الكرواتي بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، في آخر التجارب الودية للأخضر قبل خوض غمار منافسات كأس العالم “قطر 2022”.

ويستهل الأخضر مشواره في المونديال يوم الثلاثاء المقبل عندما يواجه الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة، قبل أن يواجه بولندا يوم 26 نوفمبر الجاري ليختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 30 من الشهر ذاته.