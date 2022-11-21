رينارد يشرح التطورات الأخيرة لإصابة الفرج ويعلق: لايمكنني إعطائكم تشكيلة مباراة الغد

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، عن التطورات الأخيرة لإصابة سلمان الفرج، قبل المواجهة المرتقبة غدًا ضد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ضمن منافســات الجــولة الأولي من دور المجـموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الفرنسي رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الأرجنتين: “سلمان الفرج يتدرب بشكل طبيعي منذ أسبوع، وسيكون جاهزاً، ويمكنني إعطاؤكم تشكيلة مباراة الغد، سترونها في الملعب”.

وعن اختيار اللاعبين، أضاف: “قبل اختيار اللاعب لا يهمني في أي ناد يلعب، العديد من لاعبي الهلال خاضوا بطولة آسيا خلال السنوات الأخيرة، كما أنني أتمنى احتراف اللاعبين السعوديين خارجيا لأن ذلك يطور مستوياتهم”.

وفي نفس السياق، أشار إلى قوة المجموعة، قائلًا: “نعرف مدى صعوبة المونديال ونملك ما يكفي من الحماس والتحفيز لخوض منافساته، وعملنا بجد لمدة أعوام من أجل المشاركة وسعداء بإنطلاقة البطولة”.

ويقع المنتخب السعودي، في المجموعة الثالثة مع منتخبات “الأرجنتين، وبولندا، والمكسيك”، حيث تفتتح هذه المجموعة مبارياتها غدًا الثلاثاء، حيث انطلق المونديال أمس الأحد بمباراة قطر “البلد المستضيف”، ونظيره الإكوادور.

ومن المقرر، أن تنطلق مواجهة السعودية ضد منتخب الأرجنتين، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويستضيف لقاء الأخضر والتانجو في الجولة الأولي ضمن منافسات المجموعات لمونديال قطر ستاد لوسيل.