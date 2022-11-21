رينارد يوجه رسالة قوية لمنتخب الأرجنتين قبل المواجهة المرتقبة

تحدث الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي عن المواجهة المرتقبة غدًا ضد المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجــولة الأولي من دور المجـــموعات في بــطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال الفرنسي رينارد خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمواجهة الأرجنتين: “نعرف مدى صعوبة المونديال ونملك ما يكفي من الحماس والتحفيز لخوض منافساته، وعملنا بجد لمدة أعوام من أجل المشاركة وسعداء بإنطلاقة البطولة”.

وأضاف مدرب الأخضر: “لم نأت إلى كأس العالم من أجل النزهة، وعلينا أن نكون على مستوى هذه البطولة، ويجب أن نجعل السعوديين فخورين بمنتــخبهم وهذا الأمر أهم مالدينا، ولدينا روح قتالية عالية، ستنعكس على أرض الملعب، وتقدمنا بشكل يليق بنا”.

وأكمل: “ليس لدينا مشكلة في حراسة المرمى، وحارسنا محمد العويس لعب ١٧ مباراة ضمن التصفيات، ونعرف بالضبط مع من سنلعب، ولهذا علينا التركيز جيدا”.