رينارد يُحبط مخطط النصر ويحرج العالمي بتصريح ناري

رد المدير الفني للمنتخب السعودي، هيرفي رينارد ، على مزاعم إدارة نادي النصر ضده خلال مونديال “قطر 2022″، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم على غرار مباراة الأخضر والتانجو في كأس العالم.

وتستضيف الدوحة، كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط، حيث سيستمر هذا من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث يخوض الأخضر السعودي مباراته الأولى اليوم ضد منتخب التانجو اليوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، أكد رينارد، على غرار المؤتمر الصحفي لمباراة اليوم في المونديال، أنه لا يهتم بالنادي الذي يتواجد معه اللاعب عند استدعائه للمنتخب، حيث اتهم المدرب الفرنسي بتعمد إبعاد نجوم نادي النصر عن الأخضر لصالح لاعبي الهلال.

و يأتي ذلك بعد اختيار أكثر من لاعب في قلعة الزعيم رغم غيابهم المطول عن الملعب، وأكد هيرفي رينارد أن معظم اللاعبين الذين “يناديهم” للمنتخب هم من الهلال؛ لأنهم لعبوا العديد من المباريات الكبرى مع المتصدر في الفترة الماضية، وفي آسيا.

ويعتقد رينارد، على عكس الفرق الأخرى، أن نجوم فريق الهلال الأول لكرة القدم اعتادوا على مثل هذه المباريات.