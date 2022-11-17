أبرز الموادالرياضة

رينارد يُحذر ميسي ويكشف أهداف الأخضر من المونديال

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 17 نوفمبر 2022 - 2:48 مساءً
هيرفي رينارد

أذهل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشارع الرياضي بالمملكة بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة للاستعداد لمونديال 2022.

ووصلت بثة المنتخب السعودي إلى الدوحة، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، وذلك من أجل المشاركة في مونديال قطر 2022.

قرعة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث تضم المجموعة الثالثة التي يقع فيها الأخضرمنتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.

ومع وصول بعثة الأخضر إلى الدوحة،وعد رينارد المشجعين السعوديين في بيان إعلامي بأنه سيبهرهم في المونديال، كما حذر المدرب الفرنسي جميع الفرق المشاركة؛ مؤكدًا، أن المنتخب السعودي لم يحضر لزيارة قطر فقط.

وكان حديثه عبارة عن تحذير واضح لنجوم المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسهم النجم الأسطوري ميسي، مُشيرًا، أن فريقه على أتم الاستعداد وسيذهب إلى بطولة العالم؛ من أجل جعل السعوديين فخورين به.

وعن ارتدائه ملابس سعودية رسمية خلال رحلته إلى قطر، قال هيرفي رينارد: “احتراما لهذا البلد العظيم وشعبه العظيم، ارتديت هذه الملابس”.

أخبار قد تهمك
الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 17 نوفمبر 2022 - 2:48 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى