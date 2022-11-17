رينارد يُحذر ميسي ويكشف أهداف الأخضر من المونديال

أذهل الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الشارع الرياضي بالمملكة بعد وصوله إلى العاصمة القطرية الدوحة للاستعداد لمونديال 2022.

ووصلت بثة المنتخب السعودي إلى الدوحة، في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء، وذلك من أجل المشاركة في مونديال قطر 2022.

قرعة كأس العالم، التي تستضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، حيث تضم المجموعة الثالثة التي يقع فيها الأخضرمنتخبات “الأرجنتين وبولندا والمكسيك”.

ومع وصول بعثة الأخضر إلى الدوحة،وعد رينارد المشجعين السعوديين في بيان إعلامي بأنه سيبهرهم في المونديال، كما حذر المدرب الفرنسي جميع الفرق المشاركة؛ مؤكدًا، أن المنتخب السعودي لم يحضر لزيارة قطر فقط.

وكان حديثه عبارة عن تحذير واضح لنجوم المنتخب الأرجنتيني وعلى رأسهم النجم الأسطوري ميسي، مُشيرًا، أن فريقه على أتم الاستعداد وسيذهب إلى بطولة العالم؛ من أجل جعل السعوديين فخورين به.

وعن ارتدائه ملابس سعودية رسمية خلال رحلته إلى قطر، قال هيرفي رينارد: “احتراما لهذا البلد العظيم وشعبه العظيم، ارتديت هذه الملابس”.