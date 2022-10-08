زابوريجيا بلا كهرباء خارجية.. وتحرك لإنشاء منطقة آمنة قبل نفاد الوقت

المناطق_وكالات

دعت وكالة الطاقة الذرية إلى إنشاء منطقة آمنة في محيط محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا بعد انقطاع الكهرباء عنها جراء قصف.

وقالت المؤسسة الدولية اليوم السبت، إن المدير العام للوكالة سيسافر قريبا إلى روسيا ثم إلى أوكرانيا لإجراء محادثات بخصوص إقامة منطقة حماية حول محطة زابوريجيا.

واعتبرت الوكالة أن استئناف القصف واستهداف مصدر التيار الكهربائي الوحيد للمحطة عمل غير مسؤول بالمرة وإنشاء منطقة حماية حول المحطة أولوية عاجلة ومطلقة.

وأكدت الوكالة في بيان أن محطة زابوريجيا النووية التي تعد الأكبر في أوروبا فقدت آخر مصدر خارجي للتيار الكهربائي بسبب تجدد القصف وتعتمد الآن على مولدات تعمل بالوقود.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية (إنرجواتوم) إن التيار الكهربائي الخارجي انقطع عن محطة زابوريجيا التي تسيطر عليها روسيا في وقت مبكر من اليوم السبت بسبب قصف.

وذكرت إنرجواتوم أن المحطة تحصل الآن على احتياجاتها من الكهرباء من مولدات كهرباء تعمل بالديزل.

وكتبت الشركة على تطبيق تلجرام “بدأت مولدات الديزل العمل آليا. إمدادات وقود الديزل المتاحة تكفي للتشغيل في هذا الوضع لمدة عشرة أيام”.

وزابوريجيا واحدة من أربع مناطق أوكرانية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضمها بعد إجراء استفتاء ترفض كييف ودول غربية أخرى الاعتراف بشرعيته.

وأمر بوتين الحكومة الروسية بالسيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي لا تزال تدار من جانب مهندسين أوكرانيين برغم سيطرة قوات روسية عليها في مراحل القتال الأولى.