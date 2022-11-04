زحام على جسر الملك فهد بسبب إجازة نهاية الأسبوع

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شهد جسر الملك فهد، مساء اليوم الجمعة، زحامًا للمركبات سواء للقادمين للسعودية أو للمغادرين منها إلى مملكة البحرين.

وتسبب الإقبال الكبير من المغادرين إلى البحرين في وجود الزحام بساحة الجمارك والجوازات لمركبات المسافرين.

زحام الأربعاء:

وتعد هذه المرة الثانية بذات المنفذ، بعد زحام يوم الأربعاء الماضي، إذ شهدت ساحات الجمارك وساحات إنهاء إجراءات المسافرين تكدسًا للمركبات.

إقبال كبير:

ووفقًا للمواطنين، لا يوجد أي مشاكل في النظام، والإجراءات والحركة تسير بشكل طبيعي، وإنما الجسر يشهد إقبالًا كبيرًا من المغادرين إلى مملكة البحرين اليوم كعادته في إجازة نهاية الأسبوع.