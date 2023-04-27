زراعة الباحة تنفذ 85 جولة رقابية خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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نفذت فرق الرقابة والتفتيش بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة خلال إجازة عيد الفطر المبارك 85 جولة رقابية.

وتضمنت الجولات مواقع تواجد الحفارات على مستوى المنطقة, وأخذ التعهدات اللازمة من أصحاب الحفارات بعدم مغادرة الموقع إلا بوجود رخصة حفر نظامية وفي حال تطلب الأمر عمل صيانة للحفار فلابد من إشعار المختصين بالفرع والمكاتب التابعة له, كما تم خلال الجولات الرقابية رصد 3 مخالفات لمحطات تعبئة المياه غير صالحة للشرب تقوم بتعبئة صهاريج صالحة للشرب, وتم ضبط هذه المخالفة وفق نظام المياه ولائحته التنفيذية وإحالة الصهاريج المخالفة لشركة المياه الوطنية لإكمال الازم بحكم الاختصاص .

وأكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني أن هذه الجولات استهدفت محلات تقليل الملوحة في المنطقة للتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بهذا النشاط ، وقد تم رصد مخالفة لعدم الالتزام بنظافة الخزانات وإحكام إغلاقها, والجدير بالذكر بأن مهلة هذا النشاط تنتهي بتاريخ 19 /2 / 1445 هـ, وسيتم إغلاقه بشكل نهائي على أن يقوم أصحاب هذه المحلات بتحويل النشاط إلى مصانع مياه معبأة .

ونوه بأن هذه الجولات تمت ضمن دور فرع الوزارة بمنطقة الباحة لحماية المستهلك وتطبيق الأنظمة واللوائح المتبعة من قبل وكالة الوزارة للمياه حسب ما نصت عليه مواد نظام المياه.