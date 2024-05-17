“زراعة المدينة المنورة” تستعرض الحلول اللوجستية والتسويقية للتمور العضوية

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أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة ورشة عمل تستعرض الحلول اللوجستية والتسويقية للتمور العضوية، بمشاركة الجمعية السعودية للزراعة العضوية، وبحضور عدد من المزارعين والخبراء والمختصين في مجال التسويق.

وناقشت الورشة كيفية دعم عمليات ما بعد الحصاد لمنتجين التمور العضوية، كذلك الربط بين المسوقين وأصحاب المصلحة في التمور العضوية، بالإضافة إلى دعم الصناعات التحويلية، وحلول التعبئة والتغليف والتحديات اللوجستية.

يأتي ذلك للإسهام في تعزيز الإنتاج المحلي للمملكة، وتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي.