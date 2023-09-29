زراعة تبوك تقيم معرضاً حول مرض السعار

المناطق- تبوك

أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري بالتعاون مع الشؤون الصحية بمنطقة تبوك ومشاركة عدد من الجهات الحكومية اليوم فعاليات اليوم العالمي لمرض السعار وشملت هذه الفعاليات على معرضًا توعوياً حول المرض وذلك في مجمع تبوك بارك ، ويهدف المعرض الذي يأتي بمناسبة اليوم العالمي لمرض السعار الذي يوافق الثامن والعشرون من شهر سبتمبر من كل عام ، إلى رفع الوعي لدى المجتمع ومعرفة مسببات المرض وكيفية الوقاية منه والحد من إنتشاره .

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن المعرض يأتي إنطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف المجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ومن أهمها مرض السعار وطرق الوقاية منه والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى زيارة مثل هذه الفعاليات لزيادة ثقافتهم الصحية والاستفادة مما يقدم فيها لخدمة المجتمع وحمايته من الأمراض السارية و المعدية .