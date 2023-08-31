زراعة تبوك تنظّم ورشة عمل “الجمعيات التعاونية الزراعية”

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نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك اليوم، ورشة عمل بعنوان “الجمعيات التعاونية لحث المستثمرين السعوديين على إنشاء جمعيات تعاونية زراعية”، بحضور مدير عام الفرع بالمنطقة المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي، ومدير إدارة الجمعيات والتسويق الزراعي بالوزارة المهندس سليمان الجطيلي، وعددٍ من أصحاب وسيدات الأعمال بالمنطقة، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمنطقة تبوك.

وتناولت الورشة التي أقيمت بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية، الإستراتيجية الوطنية للزراعة وتمكين الجمعيات التعاونية، والتحفيز على إنشائها بالمنطقة، وتذليل العقبات لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعاونيات، ودور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التأسيس والإشراف، ونشاط صندوق التنمية الزراعية في مجال دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.