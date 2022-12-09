زراعة تبوك توزع أكثر من ألف شتلة تزامناً مع يوم التطوع السعودي

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نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك أمس الخميس مبادرة لتوزيع أكثر من ألف شتلة بالتزامن مع يوم التطوع السعودي والعالمي، بمشاركة المتطوعين والمتطوعات ، والتي أستمرت لمدة يومين ، في ممشى الأمير فهد بن سلطان بتبوك.

وأوضح فرع الوزارة بمنطقة تبوك أن المبادرة التي أطلقها الفرع ناتجه عن سلسلة من المبادرات السابقة التي تهدف إلى تعزيز مفهوم التطوع البيئي، ورفع حس المسؤولية بين أفراد المجتمع المحلي تجاه البيئة، وتعزيز إسهام المجتمع في حماية البيئة وإنمائها للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في العمل التطوعي ، وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي والحد من آثار ومخاطر التصحر، والعمل بالتعاون مع كل الجهات المعنية على استعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية.