زراعة قوقعة تعيد السمع لطفل بتخصصي بريدة

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أنهى أطباء اختصاصيون بأمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ممثلاً بمركز زراعة القوقعة معاناة طفل في الثانية من عمره مع فقدان حاسة السمع، وذلك بعد نجاحهم في إجراء عملية زراعة قوقعة داخل أذني الطفل.

وبين تجمع القصيم الصحي أن الطفل المريض حضر إلى المستشفى بصحبة ذويه بعد تفاقم مشكلة السمع وفقدان القدرة السمعية لديه بشكل تام، مشيراً إلى أن القسم المختص قام باستلام الحالة وعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لتحديد نوعية العلاج المناسب لها.

وقال التجمع إن نتائج الفحوصات التي أجريت للطفل أظهرت حاجته الماسة لعملية زراعة قوقعة في الأذنين حتى يتمكن من استعادة قدرته على السمع، حيث تم اجراء العملية له بنجاح في وقت وجيز، مع إخضاع الطفل لبرنامج تأهيلي مكثف بعد إجراء العملية التي شارك فيها فريق طبي متخصص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة وزراعة القوقعة ضمن برنامج الأطباء الزائرين لمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة.

يذكر أن عدد المستفيدين من قسم الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة بمركز التأهيل الطبي في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة خلال العام الماضي 2022م بلغ 4219 مريضاً، في الوقت الذي عقدت عيادة السمع والتخاطب والبلع 3725 جلسة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المستفيدة من خدمات المركز خلال هذه الفترة بمختلف تصنيفاتها (50196) حالة.