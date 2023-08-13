زراعة كبد كل 3 أيام في مستشفى سعودي متخصص

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نجح أطباء زراعة ونقل الأعضاء في مستشفى متخصص بالدمام (شرق السعودية) من تسجيل رقم قياسي بزرع 26 كبد خلال 90 يومًا.

وقال أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي أنه يتم إجراء الفحوصات السريرية للمتبرعين الأصحاء أو المتوفين دماغياً تمهيدا لزراعتها للمرضى على قوائم الانتظار وفق معايير طبية دقيقة.

وشهدت العمليات الماراثونية نجاحات كبيرة حيث تمكن الفريق للمرة الأولى في السعودية من تقسيم كبد تم الحصول عليها من متوفى دماغيا بين مريضين، كما تم التحصل على كبد من طفل رضيع توفي دماغيا في عمر العامين، حيث سجلت الحالة باعتبارها الأصغر عمرًا وحجمًا في تاريخ المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

الجدير بالذكر أن أطباء المستشفى يحظون بمكانة عالمية في مجال زراعة الكبد، حيث يترأسون الجمعية العربية لزراعة الكبد، واللجنة السعودية لزراعة الكبد.