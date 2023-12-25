زراعة مليون شجرة بـ”واحة بريدة” باستخدام المياه المجددة

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دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، (الأحد)، اكتمال مشروع زراعة مليون شجرة في واحة بريدة، الذي نفذته شركة المياه الوطنية في المنطقة باستخدام المياه المجددة، ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء لزراعة “400” مليون شجرة بحلول 2030، و10 مليارات شجرة بمناطق المملكة خلال العقود المقبلة

وأشاد أمير القصيم، بجهود منظومة البيئة لدعم “مبادرة أرض القصيم خضراء” بالاستفادة من المياه المجددة في زيادة الغطاء النباتي، كما أشاد بجهود وزير البيئة والمياه والزراعة على دعمه للمشروع بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والمتمثلة في مركز تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والشركة الوطنية للمياه.

من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن المشروع يمتد على مساحة 12 مليون م2، مشيرًا إلى أن مبادرات التشجير انطلقت بالمملكة، وفق مستهدفات لزراعة 400 مليون شجرة بحلول 2030م؛ حيث تم إطلاق 43 مبادرة لزراعة ما يقارب الـ 45 مليون شجرة، واستصلاح أكثر من 90 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة.

وأضاف أنه تمت زراعة نحو 1.5 مليون شجرة في عدد من المتنزهات الوطنية بالقصيم، أبرزها، “القصيم الوطني”، و”عنيزة الوطني” و”غابة عنيزة”، إضافة إلى مد واحة بريدة بأكثر من 750 ألف شجرة، وزراعة أكثر من 350 ألف شجرة بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة، وغير الربحية، إلى جانب إنتاج مشاتل بريدة وعنيزة لأكثر من 5 ملايين شتلة على مدار 3 أعوام، وطرح أكثر من 600 فرصة عمل تطوعية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر الشبل، أنه تمت الاستفادة من المياه المجددة الناتجة من محطة المعالجة البيئة الأولى ببريدة، ليكون للواحة مصدر مياه مستدام، وشبكات ريّ تجاوزت أطوالها 3.6 مليون متر طولي، وبحيرة بين الكثبان الرملية بقدرة استيعابية بلغت 86 ألف متر مكعب، لتصل نسبة استغلال المياه المنتَجة من المحطة 100%.

وتطرّق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبدالقادر، إلى جهود المركز بالقصيم، وتطوير عدد من المتنزهات الوطنية حيث أنهى المركز زراعة ما يتجاوز مليوناً و450 ألف شجرة محلية أخرى في عدد من المتنزهات، وزراعة أكثر من 350 ألف شجرة، ليقترب إجمالي الأشجار المزروعة بالقصيم لـ 3 ملايين شجرة.