زراعة نحو 100 ألف زهرة موسمية وصيانة أعمال الطرق بمركز الشعبة

المناطق_الحدود الشمالية

أسفرت جهود أمانة منطقة الحدود الشمالية عبر بلدية الشعبة عن زراعة 98 ألف شتلة من الزهور الموسمية لزيادة مساحة المسطحات الخضراء خلال عام 2022م وتأتي هذي الجهود الهادفة في إطار رفع مستوى الإصحاح البيئي ومعالجة التشوه البصري.

بالإضافة لتنفيذ أعمال سفلتة 10,610 أمتار مربعة من الطرق، وصيانة نحو 6,850 متراً مربعاً من الأرصفة كما بلغت كمية المبيدات المستهلكة للإصحاح البيئي 720 لتراً، وصيانة 885، واستبدال أكثر من 240 عمودًا تالفًا للإنارة ، وأيضًا جرى رصد السيارات المهملة في الطرقات والأماكن العامة برفع 20 مركبة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية، وفي أعمال الرقابة نفذت بلدية الشعبة 254 جولة تم خلالها إغلاق 5 منشآت مخالفة.