زراعة نصف مليون شتلة ورود وزهور بالطائف خلال شهر أبريل

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قامت أمانة الطائف ممثلة في وكالة المشاريع بتنسيق وزراعة أكثر من نصف مليون شتلة من الورود والزهور والمتسلقات والأشجار والشجيرات خلال شهر أبريل الماضي، وذلك ضمن جهود تخضير المدينة وتحسين المشهد الحضري، ودعماً لجهود أنسنة المدينة، والمحافظة على معايير جودة التنفيذ للخدمات البلدية.

وتواصل غرفة عمليات تحسين المشهد البصري بالأمانة أعمالها وفق الخطة الوطنية لمعالجة التشوه البصري، ويتم التركيز على المسار التنفيذي للمعالجات الفورية، والمضي قدماً في مشاريع تطوير المتنفسات العامة والشوارع والساحات والميادين ومراعاة توفير بيئة مريحة وجاذبة للأهالي والسياح في مواكبة لأعمال وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتمكين ودعم برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق الاستدامة الحضرية.

وأسهمت الإدارة العامة للحدائق والتجميل خلال الفترة الماضية في تنفيذ أكبر سجادة للورود والزهور ضمن فعاليات “طائف الورد” في متنزه الردف، وزراعة شتلات في العديد من الجزر الوسطية والزوائد التنظيمية والميادين وعلى جنبات الطرق والحدائق والمتنزهات العامة بالمحافظة مستفيدة من الأجواء المعتدلة بالطائف.

وعززت أمانة المحافظة جهود إثراء جودة الحياة وجعل المدينة صديقة أكثر للمواطن والمقيم خلال الفترة الماضية بعد أن عززت أعمال المشاركة المجتمعية من خلال توفير مساحة رحبة لمشاركة المتطوعين والمتطوعات في برنامج السعودية الخضراء تمشياً مع تنفيذ مستهدفات أنسنة المدينة، ودعمت اتفاقيات الشراكة مع الجمعيات غير الربحية لدعم أعمال التشجير والتخضير الجارية.