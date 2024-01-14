زراعة 165 ألف شجرة وشجيرة.. و “الغطاء النباتي” يعيد تأهيل متنزه المحالب في روضة سدير

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أعاد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، تأهيل أراضي متنزه المحالب البري بروضة سدير، من خلال زراعة 55 ألف شجرة محلية مختلفة الأنواع و110 ألف شجيرة، بالتعاون مع جمعية سدير الخضراء.

وشملت أنواع النباتات المزروعة: أشجار الطلح النجدي، وطلح الأشبهان، والسلم، والسدر، والشجيرات من أنواع: الرغل، والعجرم، والشيح، والجثجاث، والقيصوم، والشنان، والمرخ.

ويسهم المركز في تنمية وحماية متنزه المحالب، الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 42 مليون متر مربع، وذلك بوضع حلول تعالج المخاطر التي تؤثر على تنمية الغطاء النباتي، من خلال إنشاء 30 مدرجًا حجريًّا للحد من أخطار السيول والأمطار، مما أسهم في ظهور العديد من النموات الطبيعية الجديدة إثر الحماية، وأسهم ذلك في تحقيق استدامة الغطاء النباتي في المتنزه.

وعمل المركز على الاستفادة من الأمطار بوضع مصائد لمياهها، وتوجيهها لري الأشجار والشجيرات، فيما نجحت الحماية في منع السلوكيات السلبية لتوفير البيئة المناسبة لنمو نباتات جديدة بطريقة طبيعية.

يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.