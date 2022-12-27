زرع الرئة مرتين وأصيب بالسرطان.. المُتعافي عمر هاشم يروي حكايته مع المرض (فيديو)

روى المتعافي من السرطان عمر هاشم، كواليس زراعته لـ “الرئة” مرتين، وإصابته بالسرطان، قائلًا: “قلت لوالدتي سأودع الدنيا لكنها شدت من أزري بحديثها ومساعدتها لي”.

وقال المتعافي من السرطان، في تصريحات متلفزة عبر برنامج الراصد الذي يُعرض على شاشة الإخبارية: “زرعت رئتين مرتين، وفي لحظة فشلت الرئة الأولى بسبب إصابتي بـ السرطان، وعشت فترة بالعناية المركزة على الأكسجين لمدة 24 ساعة متواصلة”.

وأضاف: ” كنت مغطى الأنف والفم بالأكسجين، ونظرت لوالدتي وقولت شكلي سأودع، و قالت استهدى بالله واستعن بالله واقرأ القرآن والمعوذاتين وفي قل من 24 ساعة رزعت الرئتين وعدت إلى صحتي مرة أخرى”.

فيديو | المتعافي من السرطان عمر هاشم: زرعت الرئة مرتين وأصبت بالسرطان وقلت لوالدتي: سأودع الدنيا لكنها شدت من أزري بحديثها ومساعدتها لي#الراصد pic.twitter.com/eMUniuVpAz — الراصد (@alraasd) December 27, 2022

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