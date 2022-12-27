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زرع الرئة مرتين وأصيب بالسرطان.. المُتعافي عمر هاشم يروي حكايته مع المرض (فيديو)

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 27 ديسمبر 2022 - 11:47 مساءً

روى المتعافي من السرطان عمر هاشم، كواليس زراعته لـ “الرئة” مرتين، وإصابته بالسرطان، قائلًا: “قلت لوالدتي سأودع الدنيا لكنها شدت من أزري بحديثها ومساعدتها لي”.

وقال المتعافي من السرطان، في تصريحات متلفزة عبر برنامج الراصد الذي يُعرض على شاشة الإخبارية: “زرعت رئتين مرتين، وفي لحظة فشلت الرئة الأولى بسبب إصابتي بـ السرطان، وعشت فترة بالعناية المركزة على الأكسجين لمدة 24 ساعة متواصلة”.

وأضاف: ”  كنت مغطى الأنف والفم بالأكسجين، ونظرت لوالدتي وقولت شكلي سأودع، و قالت استهدى بالله واستعن بالله واقرأ القرآن والمعوذاتين وفي قل من 24 ساعة رزعت الرئتين وعدت إلى صحتي مرة أخرى”.

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صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 27 ديسمبر 2022 - 11:47 مساءً
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wafaa elshahat

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