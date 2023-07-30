زر التغريد في موقع “إكس” على وشك الاندثار

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لعل زر التغريد (tweet)، أو “غرّد” من آخر الأمور المتبقية من موقع التدوين المصغر “إكس” بعلامته التجارية القديمة “تويتر”. لكن زر التغريد لن يبقى على حاله، وفق ما ذكرت مواقع إخبارية تقنية.

وجرى تغيير زر التغريد لفترة وجيزة بكلمة (post) أو “منشور”، بحسب ما ذكر موقع “ذا فيرج” التقني.

لكن حتى صباح الأحد، لا تزال كلمة (tweet) موجودة لدى تصفح موقع “إكس”، ويبدو أن الأمر يدخل في نطاق المرحلة التجريبية.

وقال “ذا فيرج” إن الأمر يلمح إلى هذا الزر وكل دليل مرتبط بالعصفور الأزرق سيختفي قريبا من “إكس”.

“تويتر” أصبح “إكس”