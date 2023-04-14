زلزال بقوة 4ر4 درجات يضرب شمال شرقي أفغانستان

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ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر، اليوم مدينة “فايز آباد”، عاصمة ولاية “بدخشان” شمال شرق أفغانستان.

وأوضح المركز الوطني الهندي لعلم الزلازل، ان الزلزال وقع في الساعة الواحدة و43 دقيقة، بالتوقيت المحلي اليوم، وكان مركزه على بعد 124 كيلومترا جنوب غرب “مدينة فايز آباد”، وفقاً لوكالة “خاما برس” الأفغانية للأنباء اليوم.

وكان الزلزال على عمق 150 كيلومترا، عند خط عرض 36 و38 وخط طول، 69 و48.

مما يذكر أن وتيرة الكوارث الطبيعية، بما فيها الزلازل، زادت في الأشهر القليلة الماضية، في أفغانستان، لاسيما في ولاية “بدخشان” وأفغانستان عرضة للكوارث الطبيعية ، بما في ذلك الزلازل والانهيارات الأرضية والانهيارات الجليدية والفيضانات والأمطار الغزيرة.