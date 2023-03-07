زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب وسط تركيا

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ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، قضاء “غورون” في ولاية سيواس وسط تركيا. وبحسب المعلومات على موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، وقع الزلزال عصر اليوم وعلى عمق 7 كيلو مترات،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات. وفي السادس من الشهر الماضي ، ضرب زلزالان مدمران جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7ر7 درجات والثاني 6ر7درجات ، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة.

وتسبب الزلزالان في وفاة 46ألفا و 104أشخاص ،حسبما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الاثنين. ووفقا للحكومة التركية، تم تسجيل انهيار، أو تضرر، أكثر من 173 ألف مبنى جراء الزلازل . وإجمالا، تضرر نحو 20 مليون شخص في تركيا، بينما تقدر الأمم المتحدة عدد المتضررين في سوريا بنحو 8ر8 مليون شخص. وتم الإبلاغ عن 5900 حالة وفاة في الآونة الأخيرة في سوريا.