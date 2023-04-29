زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب جنوب تركيا وهزات أرضية في سوريا

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ضرب زلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت ولاية قهرمان مرعش جنوب تركيا.

وذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أن مركز الزلزال كان في منطقة جوكسون، وعلى عمق سبعة كيلومترات.

وكان المركز الوطني السوري للزلازل قد ذكر في بيان أنه تم تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة في البلاد مساء الخميس وحتى صباح أمس الجمعة.

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجة و7.6 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية، وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين وأصبح أكثر من مليوني شخص بلا مأوى في تركيا وحدها.