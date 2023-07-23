زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إندونيسيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، اليوم، جزر سولا في إندونيسيا.

وذكر بيان لوكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن مركز الزلزال وقع على بعد 75 كيلومترا، من جزيرة سانانا إحدى جزر سولا، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال، كما لم ترد أي توقعات بشأن وقوع موجات مد عاتية تسونامي نتيجة لذلك.

وفي الخميس الماضي، ضرب زلزال بقوة 5.4 درجة منطقة بولودوي بمقاطعة مالوكو شرقي إندونيسيا. وكان على عمق 199 كيلومترا.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادئ المعروف باسم “حلقة النار”، وتلتقي العديد من الصفائح التكتونية، وتسبب نشاطا بركانيا وزلزاليا متكررا.