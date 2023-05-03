زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب غربي الصين

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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر مدينة باوشان في مقاطعة يوننان جنوب غربي الصين، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

ووفقا لوكالة “شينخوا” الصينية، فقد أطلقت السلطات المحلية استجابة للطوارئ من المستوى الثالث وهرعت فرق الإنقاذ إلى المنطقة المنكوبة بالزلزال. وذكر تقرير محلي أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب الزلزال وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، بينما كانت جميع إصاباتهم غير محرجة.

وقال نائب عمدة باوشان، تشانغ يون يي، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الأربعاء، إن الزلزال ألحق أضرارا متفاوتة بالمنازل السكنية وإمدادات المياه والكهرباء والمرور والاتصالات و مرافق أخرى للبنية التحتية في منطقة مركز الزلزال وما حولها.

وأضاف تشانغ أنه تم إرسال أكثر من 2400 شخص إلى المنطقة المتضررة من الزلزال لإجراء عمليات البحث والإنقاذ، وتم تخصيص إجمالي 365 خيمة و734 سريرا قابلا للطي و1470 لحافا قطنيا للمناطق المتضررة ، بعد تضرر 2805 منازل وتم نقل أكثر من 11 ألفا من السكان المحليين إلى أماكن أكثر أمانا.

وسيواصل مقر الإغاثة من الزلزال في باوشان تتبع ومراقبة وضع الكارثة وتحديد مخاطر الكوارث الجيولوجية المحتملة، مع ضمان الوصول الكافي للكهرباء والاتصالات والمرور في المناطق المتضررة، لاستعادة النظام المحلي للعمل والإنتاج في أقرب وقت ممكن.