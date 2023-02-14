زلزال بقوة 5.7 ريختر يضرب رومانيا

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ضرب زلزال بقوة 5.7 ريختر رومانيا وفقا لما أفادت به تقارير أولية صدرت عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الزلزال أدى إلى تداعيات سلبية وخلّف أي وفيات أو إصابات أو تلفيات ودمار.

لكن المرصد أفاد بأن الهزة يقع مركزها على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 56 كلم من شمال من دروبيتا تورنو سيفيرين، وهي مدينة في جنوب غربي رومانيا.

يأتي ذلك بعد أسبوع من الزلزال الذي ضرب منطقة قريبة شاسعة بين جنوب شرق تركيا، حتى الحدود السورية، وأسفر عن مقتل الآلاف وإصابة عشرات الآلاف وتشريد مئات الآلاف ووصفته اليوم الصحة العالمية بأنه أكبر كارثة طبيعية في أوروبا خلال قرن.