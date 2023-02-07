زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب منطقة جزر الكوريل أقصى شرق روسيا

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أعلنت أكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا بقوة 5.8 على مقياس ريختر ضرب منطقة جزر الكوريل أقصى شرق روسيا، خلال الساعات الماضية.

وأوضح فرع كامتشاتكا التابع للخدمة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، أنه تم تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، في المحيط الهادي، بالقرب من جزر الكوريل، بعمق بلغ 42 كم.

وأضافت الوكالة الروسية للعلوم، وفقًا لوكالة نوفوستي الروسية، أن مركز الزلزال يقع على بعد 189 كم من سيفيرو كوريل.

وعلى صعيد آخر، ضرب زلزال جديد بقوة 5.6 على مقياس ريختر وسط الأراضي التركية، حسبما أشارت وسائل إعلام تركية صباح اليوم الثلاثاء.

وفيما يتعلق بالمساعدات المقدمة إلى تركيا، أعلن تلفزيون الصين المركزي، أن الحكومة الصينية ستخصص 5.9 مليون دولار، كمساعدات إنسانية طارئة لتركيا من أجل أعمال الإغاثة والإنقاذ من الزلزال.

وأشار التليفزيون الصيني إلى أن الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة لتركيا، ستشمل حوالي 5.9 مليون دولار، كما سترسل الصين فرق إنقاذ وطبية إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى توفير الأموال لمساعدة الضحايا، بجانب أن جمعية الصليب الأحمر الصينية ستمنح سوريا وتركيا 200 ألف دولار لكل منهما على التوالي.