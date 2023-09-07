زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب ساحل تشيلي

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أعلن المركز الوطني لرصد الزلازل في تشيلي، اليوم الخميس، إن زلزالا بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة سواحل تشيلي.

وبحسب المركز الوطني، تم تسجيل الهزات في الساعة 20.48 بالتوقيت المحلي (02.48 الخميس بتوقيت موسكو) على بعد 24 كيلومترا غرب مدينة تونجوي وبعمق 35 كيلومترًا.

بينما أوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.

وتقع تشيلي على ما يسمى “حلقة النار” حول المحيط الهادئ، ما يجعلها واحدة من أكثر البلدان المعرضة للزلازل في العالم.