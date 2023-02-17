زلزال بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر يضرب جزيرة تانيمبار الإندونيسية

ذكرت تقارير إعلامية وتحديدًا وفقًا ل “الوكالة الجيوفيزيائية” الإندونيسية أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجات وقع قبالة سواحل جزر تانيمبار في مقاطعة مالوكو بإندونيسيا.

وقالت الوكالة الجيوفيزيائية الإندونيسية إنه لا يوجد حاليا أي احتمال بحدوث أمواج مد، مما يشير إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 97 كيلومترا.

تقع إندونيسيا مباشرة على حزام النار، وهو حزام يمتد حوالي 40000 كيلومتر ويتكون من براكين نشطة وشقوق ناتجة عن حركة ثلاث صفائح تكتونية رئيسية في المحيط الهادئ، حيث يحدث الكثير من النشاط الجيولوجي، والذي بدوره يؤثر على إندونيسيا مثل اليابان، حيث تكثر الزلازل في هذه البلدان.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني السوري لرصد الزلازل، أن ضربات ارتدادية أصابت شمال غرب إدلب وشمال غرب اللاذقية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية.

فيما أعلنت قناة العربية، عن انهيار أحد المباني وحوصر الناس تحت الأنقاض في ريف حلب جراء توابع الزلزال في سوريا.

وأفاد المركز الوطني السوري للزلازل في بيان له الخميس بوقوع هزة ارتدادية بقوة 5.4 درجات على مقياس ريختر، شمال غرب إدلب عند الساعة 22:47 بالتوقيت المحلي، وعلى خط عرض 36.11 وخط الطول 35.99 وعمق 18.8 كيلو متر.

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