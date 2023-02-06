زلزال عنيف بقوة 7.8 درجة يضرب تركيا

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ضرب زلزال عنيف بقوة 7.8 درجة جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب فجر اليوم (الإثنين)، وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي وأدى إلى مقتل 5 أشخاص وانهيار 35 مبنى جنوبي تركيا حسب ما أكده والي مدينة عثمانية.

وبحسب المركز الأمريكي، وقع الزلزال في تمام الساعة 4:17 بالتوقيت المحلي (1:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم.

فيما قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال بلغت قوته 7.9 درجة، وقد هز وسط تركيا على عمق 10 كيلومترات.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن قوة الزلزال قدرت عند 7.4 درجة، وإنه وقع قرب مدينة كهرمان ماراس بجنوب تركيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه أمر بإرسال فرق إسعاف وإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة، مشيراً إلى أن جميع الوحدات والمؤسسات في حالة تأهب بعد الزلزال، متمنياً تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.

من جهته، قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن كهرمان مرعش هاطاي وعثمانية أكثر المدن تضرراً من الزلزال، مؤكداً أنهم في حالة تأهب، كما تم إرسال فرق البحث والإنقاذ إلى مناطق الزلزال على الفور.

وقد شعر سكان العراق وسورية ولبنان ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا بالزلزال، كما تلته هزات ارتدادية أقل قوة.