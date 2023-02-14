زلزال تركيا.. إنقاذ طفل من تحت الأنقاض بعد 207 ساعات

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تمكنت قوات الإنقاذ، من إنقاذ طفل من تحت الأنقاض في أدي يمان بتركيا بعد 207 ساعات من الزلزال، حسمبا أفادت العربية.

وفي وقت سابق، تم إنقاذ شخص في إقليم كهرمان مرعش التركي بعد قضاء 206 ساعات تحت الأنقاض جراء الزلزال المدمر.

وقبل ذلك، تمكن المنقذون من انتشال سيدة أجنبية تدعى منى دعبول بعد 204 ساعات على مكوثها تحت أنقاض مبنى دمره الزلزال بولاية هطاي جنوبي تركيا. وعقب إخراجها من تحت أنقاض المبنى الواقع في مدينة أنطاكيا، تم نقلها إلى المستشفى.

كما نجحت فرق البحث والإنقاذ، الثلاثاء، في إخراج شابة من تحت الأنقاض بولاية هطاي بعد 201 ساعة من الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد. وشارك في عملية إنقاذ الشابة أمينة أكغول عمال مناجم قادمون من ولاية زونغولداق، وفرق إنقاذ أخرى، حيث تمكنوا من الوصول إليها تحت ركام بنائها في مدينة أنطاكية.