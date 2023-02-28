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زلزال جديد بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر يضرب منطقة كهرمان التركية

صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 فبراير 2023 - 8:36 مساءً

المناطق_وكالات

أعلنت هيئة إدارة الكوارث التركية أن زلزالًا جديدًا، بقوة 4.5 درجة بمقياس ريختر ضرب منطقة كهرمان التركية، اليوم الثلاثاء.

وفى السياق ذاته، أعلنت الهيئة، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ملاطية الذي وقع أمس الاثنين، إلى قتيلين و140 مصابًا.

وأوضحت آفاد في بيان لها أن 12 شخصًا من المصابين في حالة صحية حرجة، مضيفة أن هناك 40 آخرين ما زالوا يتلقون العلاج، في حين تماثل باقي العدد للشفاء.

وأشارت إدارة الكوارث والطوارئ التركية إلى إتمام عمليات البحث والإنقاذ في 7 مبانٍ مهدمة من أصل 31.

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صورة Waleed Waleed أرسل بريدا إلكترونيا 28 فبراير 2023 - 8:36 مساءً
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Waleed

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