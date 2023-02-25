زلزال جديد بقوة 5.2 درجات يضرب إقليم نيغدة في تركيا

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ضرب زلزال بلغت قوته 2ر5 درجات على مقياس ريختر إقليم “نيغدة” الواقع بمنطقة الأناضول التركية.

وأفاد مركز قانديلي التركي لرصد الزلازل اليوم، أن مركز الزلزال كان في مقاطعة بور الواقعة على بعد نحو 350 كيلومتراً غرب المنطقة الحدودية التركية السورية التي تضرَّرت من الزلزال.

وقبل هذا الزلزال، كانت وكالة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) قد أعلنت عن سبع هزات ارتدادية على الأقل بقوة أكثر من أربع درجات منذ مساء الجمعة في تركيا، بما في ذلك الجنوب الذي ضربه الزلزال.

وقال عمدة “نيغدة” إمرة أزوديمير،في تصريح :إنه لم يتم الإبلاغ عن أضرار بعد.