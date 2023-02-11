زلزال سوريا.. إيطاليا أول دولة أوروبية ترسل مساعدات لدمشق

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أصبحت إيطاليا هي أول دولة أوروبية ترسل مساعدات إلى دمشق لمواجهة كارثة الزلزال المدمر الذي ضربها يوم الاثنين الماضي.

قال مسؤول إيطالي إن شحنة من المساعدات الإنسانية الإيطالية الموجهة إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة في سوريا وصلت إلى بيروت مساء اليوم السبت، في أول مساعدة أوروبية من الزلزال لدمشق.

وذكر القائم بالأعمال الإيطالي ماسيميليانو دانتونو لوكالة رويترز إن الشحنة التي تزن 30 طنا تشمل 4 سيارات إسعاف و13 حاوية من المعدات الطبية.

وأضاف أن فريقا من 4 أطباء في طريقه أيضا لدمشق للمساعدة في أعمال الإغاثة الطبية لضحايا الزلزال المدمر.

وضرب زلزال مدمر سوريا وتركيا يوم الاثنين الماضي، وبلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، وخلف عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين في البلدين.

ومنذ وقوع الزلزال، يتسابق العالم على مد يد العون للدولتين المنكوبتين لتجاوز آثار الكارثة.

وتلعب دول عربية، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، الدور الأكبر في مد يد العون للشعب السوري المتضرر من الزلزال.

وقدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية لسوريا في المرحلة الأولى بلغت 12 طنا من المواد الإغاثية وعددا من الخيم لإيواء 216 لاجئا.

كما أرسلت مصر إلى سوريا 3 طائرات تحمل مساعدات إنسانية وطبية، إضافة إلى وصول فريق إغاثة إلى شمال حلب.

ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي وتقديم مساعدات صحية وإيوائية وغذائية ولوجستية لتخفيف آثار الزلزال على الشعب السوري.

وأعلنت الحكومة الجزائرية إرسال فريق مساعدة من الدفاع المدني، للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة بالإضافة إلى مساعدات طبية إلى المناطق المتضررة في سوريا