زلزال سوريا .. فيديو يوثق محاولة رجل إنقاذ طفلة عالقة تحت الركام

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قصص مأساوية ومؤلمة خلفها الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، فجر الاثنين، مودياً بحياة آلاف الأشخاص، في حين يسابق عناصر الإنقاذ الزمن لإخراج العالقين من تحت الأنقاض.

وفي مقطع انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر أحد الأشخاص وهو يحاول إنقاذ طفلة عالقة تحت الركام بسوريا.

كما تظهر الطفلة تمد يدها من تحت التراب أملاً في الخروج، فيما يردد الرجل: “عطيني إيدك يا قلبي”.

يأتي ذلك فيما تتواصل عمليات البحث عن ناجين غداة الزلزال القوي الذي أودى بحياة أكثر من 7800 شخص في تركيا وسوريا وفق أحدث حصيلة.

وقال مسؤولون ومسعفون إن 5894 شخصاً قتلوا في تركيا، و1932 في سوريا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 7826 قتيلاً.

فيما تخشى منظمة الصحة العالمية أن تصل الحصيلة إلى 20 ألف قتيل.