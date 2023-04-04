زلزال قوي يضرب جنوبي إيران

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن مختار سلحشور، أن زلزالا وقع عند بلدة فارياب عند الخط الفاصل بين محافظة هرمزكان ومحافظة كرمان، جنوب شرقي إيران، ولم يسفر عن أضرار.

وأكد المسؤول الإيراني أن فرق التقييم الإيرانية تواصل مهامها في منطقة الزلزال في محافظة هرمزكان وذلك بالتعاون مع نظرائها في محافظة كرمان، مضيفا أن الهزة الأرضية وقعت عند الساعة السادسة و23 دقيقة و8 ثواني.

وذكر مختار سلحشور، المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الإيراني في محافظة هرمزكان أن نتائج عمليات التقييم قد أكدت عدم وقوع أي خسائر جراء الزلزال.

وكان زلزال بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب مناطق في محافظتي فارس وهرمزكان الواقعتين جنوبي إيران، يوم الأحد الماضي، حيث أكد مركز الرصد الإيراني أن مركز الزلزال وقع عند التقاء خطي العرض 27.29 درجة شمالا والطول 53.10 درجة شرقا وفي عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض.

وأشار تقرير مركز رصد الزلازل إلى أن الزلزال وقع على بعد 9 كيلومترات من مدينة لامرد في محافظة فارس، في حين وقع على بعد 11 كيلومترا من مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان، وهما المحافظتان الواقعتان جنوبي إيران.

ويذكر أن مدينة بارسيان في محافظة هرمزكان الواقعة جنوبي إيران، قد تعرضت، السبت الماضي، إلى زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر. ومركز الزلزال عند التقاء خطي العرض الشمالي 27.23 والطول الشرقي 53.05 درجة، وفي عمق 11 كلم عن سطح الأرض.