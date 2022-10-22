زلزال قوي يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين

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ضرب زلزال تبلغ قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مركز شبكات الزلازل الصيني، وقع زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم السبت.

وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 13:17 مساء، بالتوقيت المحلي (05.17 بتوقيت جرينتش) في محافظة لودينغ بمحافظة جارزي التبتية ذاتية الحكم.

وفي حين أكد أن مركز هذا الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا، إلا أنه لم يتحدث عن أي معلومات عن الضحايا أو أي أضرار في الممتلكات.

ومقاطعة سيتشوان هي واحدة من أكثر المناطق الزلزالية في الصين، حيث تحدث الزلازل فيها بشكل منتظم، ففي مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة وبلغت قوته 8 درجات، وتسبب في مقتل وفقد 87150 شخصًا، فيما أصيب 374000، وتم تشريد ملايين الأشخاص، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).