زواج الأقارب وعلاقته بانتشار مرض “انيميا الفول”.. خبيرة في علم الوراثة ترد

كشفت أفنان أخميمي، الحاصلة على الماجستير في علم الوراثة، أن زواج الأقارب من أسباب انتشار مرض “انيميا الفول”، والذي بدأ ينتشر أكثر في المملكة العربية السعودية.

قالت أفنان أخميمي، الحاصلة على الماجستير في علم الوراثة، عن أنيما الفول وانتشارها بشكل كبير مؤخرً: “بدأ ينتشر بصورة كبيرة جدًا، وذلك نقول بسبب زواج الأقارب، الذي يعد أهم اسباب انتشار المرض”.

وأضافت: “وصل لـ 400 مليون شخص حول العالم، وأثناء دراستي كان ينتشر في بعض الدول بجنوب أفريقيا، ودول الشرق الأوسط، وىيضًا بدأ ينتشر مؤخرًا في المملكة العربية السعودية، وفي محيط العائلة والأصدقاء هناك انتشار فعلًا”.

واختتمت حديثها، قائلًة: “هو من أمراض الدم الوراثية”.