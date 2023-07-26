زوار “بيت حائل” يستمتعون بالطابع التراثي من الفن التشكيلي والحرف والفنون الشعبية

المناطق-حائل

بين الإرث التراثي والحنين للمحات للماضي بدأت فعالية بيت حائل ” البيت بيتكم .. يابعد حيي ” استقبال زوارها من داخل المنطقة وخارجها لإمتاعهم بالمناظر الحية للحرفيين ، والفنانين التشكيليين، والفنون الشعبية لحائل وجازان ، بمشاركة عدد من الأركان التعريفية لهيئة التراث.

واستمتع الزوار بالطابع التراثي للمهرجان، الذي يضم باقة من الأنشطة منها جادة الأمير عبد العزيز بن سعد للفن التشكيلي لأبرز الفنانين التشكيلين بالمنطقة، والتنوع الواسع من الحرف والفنون الشعبية بالمنطقة والتي تضم حرفة خراطة السبح، حياكة السدو، و خرز القرب، و الريزون، بالإضافة إلى حرفة فن الكتابة والرسم الحي على الرمل، وحرفة سف الخوص، و التطريز اليدوي، و صناعة السجاد اليدوي، وحرفة الكروشيه، وكذلك حرفة صناعة الأبواب الخشبية، و صناعة الفُخار ، والخياطة اليدوية.