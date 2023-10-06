زوار جناح “الشؤون الإسلامية” بمعرض الرياض الدولي للكتاب: ما تقدمه المملكة لخدمة كتاب الله فخر وشرف لجميع المسلمين

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واصلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مشاركتها بمعرض الرياض الدولي للكتاب، الذي يقام في جامعة الملك سعود خلال الفترة من 28 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2023م، حيث قدمت منذ افتتاح المعرض أكثر من 6 آلاف نسخة من القرآن الكريم من إنتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، هدية لزوار الجناح الذين يمثلون مختلف شرائح المجتمع، ومن جنسيات متعددة.

ويعرض جناح الوزارة إصدارات متنوعة من المصاحف وترجمات معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة، ويشتمل على شرح تفصيلي عن مراحل طباعة المصحف الشريف ومراحل الإنتاج التي يمر بها؛ بهدف إطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقدمها المملكة في العناية بكتاب الله من خلال طباعته وتوزيعه ليصل المسلمين في العالم.

وأشاد زوار جناح “الشؤون الإسلامية”، بمحتوياته ومعروضاته والمعلومات القيمة المقدمة لهم والتي تبرز جهود المملكة في خدمة القرآن الكريم عبر أكبر مطبعة لطباعة المصحف الشريف، والخدمات الإلكترونية الحديثة عبر التطبيقات، مؤكدين أن ذلك فخر وشرف لجميع المسلمين.

وفي جولتهم بالجناح واستماعهم إلى شرح مفصل من قبل المشرفين على أركان الجناح وتعرفوا على معروضاته وخدماته وأبرز مشاريع الوزارة التقنية لخدمة المستفيدين، وأعرب الزائر أحمد محمد العمادي من دولة قطر عن سعادته وتشرفه بزيارة جناح الوزارة، مشيداً بجهود المملكة في خدمة كتاب الله، وبمحتويات الجناح وما يقدمه من معلومات حول عددٍ من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تخدم الحاج والمعتمر والمسلمين في مختلف دول العالم.

من ناحيته، قال المقيم حسن محمد عز الدين من جمهورية السودان: “سررت جدًا بزيارة هذا الجناح”، مؤكدًا أن ما يحتويه من معروضات وما يقدمه من خدمات يعد متميزًا، مشيداً بمراحل طباعة القرآن الكريم بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة والعناية والتدقيق في كتابته، ثم الطباعة الجميلة وفقًا لأحدث التقنيات الحديثة، وبالخدمات التي تقدمها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدمًا شكره لحكومة المملكة على هذه الخدمات الجليلة للإسلام والمسلمين.

بدوره، أشاد المقيم بودي مارتا من جمهورية إندونيسيا، بالجهود المقدمة لخدمة كتاب الله وتوزيعها لعدد كبير من نسخ القرآن الكريم، بالإضافة إلى ما وفرته من خدمات عبر وسائل التقنية الحديثة، مشيدًا بمحتويات الجناح وما يقدمه من معلومات حول عدد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تخدم الحاج والمعتمر والمسلمين في مختلف دول العالم.

وقال المقيم عبدالرؤوف عبدالرشيد من دولة باكستان: “إن ما يقدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من ترجمات لمعاني آيات القرآن الكريم بمختلف اللغات يعد فخرًا وشرفًا لجميع المسلمين”، مشيدًا بالخدمات التي تقدمها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدماً شكره لحكومة المملكة على هذه الخدمات الجليلة.