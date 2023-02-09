زوجاها عنوةً.. ابنة السادسة تقاضي والديها

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مثل والدا وزوج امرأة أجبرت على الزواج عندما كانت في السادسة من عمرها أمام محكمة في تركيا بتهمة انتهاك الطفلة والاعتداء الجنسي عليها، في قضية سلطت الضوء على معتقدات الطوائف في البلاد، تقدمت المرأة -التي تبلغ من العمر حالياً 24 عاماً، وتم الكشف عن اسمها فقط بالأحرف الأولى- بشكوى ضد والديها والرجل الذي أجبرت على الزواج منه عندما كانت طفلة.

أثارت الواقعة، التي أوردتها صحيفة بيرغون التركية العام الماضي، غضباً واسعاً، وأورد موقع تي 24 الإخباري أن المحكمة قضت بعقد الجلسات خلف أبواب مغلقة، وفرضت حظراً على البث المتعلق بالمحاكمة.