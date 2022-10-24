زوجة ريشي سوناك.. من هي ابنة سادس أغنى رجل في الهند؟

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بعد الإعلان عن اختياره رئيسا لوزراء بريطانيا، اتجهت الأنظار إلى عائلة ريشيي سوناك وتاريخها، لكن ثروته وزوجته كان لهما النصيب الأكبر.

يعد ريشي أول رئيس وزراء بريطاني يتم تصنيفه بين أغنى الأشخاص في المملكة المتحدة، وربما تكون هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يكون فيها ساكن داونينج ستريت وعائلته أكثر ثراءً من سكان قصر باكنجهام.

وجاء سوناك وزوجته ضمن قائمة صحيفة “صنداي تايمز” لأثرياء المملكة المتحدة سوناك وزوجته أكشاتا مورتي في المركز 222 بثروة تقدر بـ730 مليون جنيه استرليني.

ووفقا لصحيفة “الإندبندنت” البريطانية، يمتلك سوناك نسبة ضئيلة كثروة شخصية اكتسبها في حياته، ويعود الفضل في جانب كبير من ثروته إلى زواجه عام 2009 من أكشاتا مورتي ابنة ناريانا مورتي، الشريك المؤسس لشركة التكنولوجيا الهندية إنفوسيس، وسادس أغنى رجل في الهند.

ووفقا للصحيفة فمورتي هي وريثة والدها، ولديها حصص كبيرة في الشركة وهي نفسها صاحبة علامة أزياء أكشاتا ديزاينز.

تمتلك أكشاتا استثمارات في العديد من الشركات، إضافة إلى عملها كمديرة لشركة “كاتاماران فينشر” الاستثمارية المسجلة في بريطانيا. ويرأس والدها فرعَي الشركة في الهند.

وكانت شركة إنفوسيس التي تمتلك أكشاتا أسهما فيها مثار جدل في الإعلام البريطاني مؤخرا بسبب استثماراتها في روسيا. لكن الشركة أعلنت وقف أعمالها في روسيا بعد حرب أوكرانيا.

ووفقا للصحيفة، واجهت أكشاتا اتهامات بالتهرب الضريبي، ويعتقد أنها جنت الملايين من وضع إعفاء ضريبي على العائدات من الخارج لسنوات.

وأشارت تقارير إلى أن أكشاتا ظلت تعمل في بريطانيا تحت مسمى “غير مقيم ضريبياً” حتى شهر أبريل/نيسان 2020 على الأقل، لنحو بعد شهرين من تولي زوجها منصب وزير الخزانة.

تقدر ثروة عائلة أكشاتا مورتي بأكثر من 3.5 مليار جنيه استرليني. وقد وفر لها هذا الوضع الضريبي ملايين الجنيهات الاسترلينية من استثمارات خارج بريطانيا.

وبحسب الصحيفة، لا توجد هناك مشكلة قانونية في الحصول على إعفاءات ضريبية لـ”غير المقيم ضريبياً”، وهو يختلف عن وضع “غير المقيم”.

ويحق لغير المقيم ضريبيا، كل من يبلغ السلطات بعنوانه الدائم خارج بريطانيا كونه مولوداً خارج بريطانيا أو أقام لسنوات خارجها، ألا يدفع أي ضرائب على عائدات أي دخل من خارج بريطانيا.

في الوقت نفسه، يدفع المقيم في بريطانيا ضريبة على الدخل من عائدات أرباح الأسهم والاستثمارات بنسبة تزيد على 38 بالمائة.وجاء سوناك وزوجته ضمن قائمة صحيفة “صنداى تايمز” لأثرياء المملكة المتحدة سوناك وزوجته أكشاتا مورتي في المركز 222 بثروة تقدر بـ730 مليون جنيه استرليني