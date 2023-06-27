“زوجي عالمي كله”.. زوجة ترعى زوجها بعد بتر أطرافه الأربعة منذ 6 سنوات وتساعده على أداء الحج

استعرضت كاميرا “العربية” قصة لزوجة سورية ترعى زوجها بعد بتر أطرافه منذ 6 سنوات، وتساعده في أداء الحج.

وأعربت عن بالغ سعادتها، من خلال تواجدها في المشاعر المقدسة بجبل عرفة.

وقالت إنها تسهر على خدمة وراحة زوجها بسبب بتر أطرافه منذ ما يقرب من 6 سنوات، كما أنها تساعده في أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، انطلاقا من حقه عليها.

وقال الزوج ويدعى “نضال أحمد”، إن أداء فريضة الحج هي الركن الأعظم للمسلمين، مشيراً إلى تطلعه لزيارة حج بيت الله الحرام وزيارة المشاعر المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ وقت طويل.

وأشاد بجهود زوجته معه خلال رحلة الحج، ومساعدتها له في استكمال المناسك، مؤكدا أنها كانت خير معين في هذه الرحلة.

كما وجه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على بالغ اهتمامهم بخدمة ضيوف الرحمن، وزوار البيت العتيق.