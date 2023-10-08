زوجي كثير الحلف بالطلاق.. فهل يقع الحلف بالطلاق؟..الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

أكد الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء، أن الإسلام حذر من التهاون في أمر الحلف بالطلاق.

وأوضح خلال حديثه في برنامج “فتاوى”، عبر قناة “السعودية”، أنه رود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فيما معناه “ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد: الطلاق والرجعة والنكاح، وقال في رواية العتق.

وبين أن كثير من أهل العلم ذهبوا إلى وقوع الطلاق بالحلف، ناصحا المسلمين بعدم الحلف به تجنبا للوقوع في دائرة الاختلاف.