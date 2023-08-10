«زووم» تسمح باستخدام البيانات لتحسين الذكاء الاصطناعي

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قامت منصة مؤتمرات الفيديو الشهيرة «زووم»، بتحديث شروط الخدمة الخاصة بترخيص البرامج، للسماح باستخدام بعض بيانات العملاء للتدريب، وتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي.

التحديث، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 يوليو، يشير إلى أن «زووم» يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين، واستخدامها ومعالجتها لأي غرض، بما في ذلك التعلم الآلي أو الذكاء الاصطناعي.

تتضمن البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة الخدمة، والتي يمكن استخدامها كمعلومات حول استخدام المنتج، والقياس عن بُعد، وبيانات التشخيص والمحتوى، أو البيانات المماثلة التي جمعتها الشركة، ولا تتضمن محتوى العميل مثل الرسائل والملفات والمستندات، والتي تقول، إنها لا تستخدمها لتدريب الذكاء الاصطناعي دون موافقة العميل.